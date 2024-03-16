В ООН різко засудили так звані "вибори" РФ на ТОТ України: скільки держав підписали заяву

Такі вибори не мають юридичної сили відповідно до міжнародного права.

В ООН різко засудили так звані "вибори" РФ на окупованих територіях. Спільну заяву підписали 54 країни та Європейський союз.

Про це пише постійне представництво України при ООН.

Які країни підписали заяву

Зазначається, що спільний документ підписали: Албанія, Андорра, Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Канада, Чилі, Коста-Ріка, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Латвія, Ліберія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Маршаллові острови, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Палау, Парагвай, Польща, Португалія Молдова, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Великобританія, США, Уругвай та Європейський Союз.

"Ми рішуче засуджуємо нелегітимні спроби Російської Федерації організувати вибори президента Росії на тимчасово окупованих територіях міжнародно визнаної території України. Проведення виборів на території іншої держави-члена ООН без її згоди є явним ігноруванням принципів суверенітету та територіальної цілісності. Такі вибори не мають юридичної сили відповідно до міжнародного права", – йдеться у заяві.

Генасамблея ООН вчергове звернулася до всіх держав, міжнародних організацій і спеціалізованих установ ООН із закликом не визнавати жодних змін РФ статусу АР Крим і міста Севастополя, а також Донецької, Херсонської, Луганської чи Запорізької областей України. Будь-які дії чи угод, які можуть бути витлумачені як визнання будь-якого такого зміненого статусу, слід ігнорувати.

Нагадаємо, російські добровольці пояснили, як Путін фальсифікує вибори.

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