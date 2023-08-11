В ООН шоковані ударом Росії по готелю в Запоріжжі, де зупинялись їхні співробітники

Гуманітарна координаторка Організації Об'єднаних Націй в Україні Деніз Браун рішуче засудила російську ракетну атаку на Запоріжжя, внаслідок якої було пошкоджено готель "Reikartz", де зупинялись співробітники ООН.

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Відповідна заява була опублікована на сайті ООН — Україна.

"Я приголомшена звісткою, що готель, який часто використовували співробітники ООН та наші колеги з неурядових організацій для підтримки постраждалих від війни, тільки що потрапив під російський удар у Запоріжжі. Це абсолютно неприпустимо", - йдеться у заяві.

Вона заявила, що раніше сама зупинилась у цьому готелі, коли відвідувала Запоріжжя. Також цей готель використовує команда співробітників ООН.

"Це була база ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців із комбінату "Азовсталь" у Маріуполі в травні минулого року", - сказала Браун.

Вона зазначила, що кількість російських невибіркових ударів, через які були пошкоджені обʼєкти інфраструктури та загинуло багато цивільних, "досягла неймовірних обсягів" – і вони є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Вона звернулась до російського керівництва з закликом "в ім’я людяності" дотримуватися своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити невибіркові удари по Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що внаслідок нової атаки росіян по Запоріжжю загинула щонайменше одна людина. Окупанти атакували місто двома ракетами і завдали удару по об‘єкту цивільної інфраструктури.

Крім того, ми раніше інформували, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю, який стався увечері в четвер, 10 серпня, знову збільшилася.

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