В ООН відреагували на потужні ракетні удари по Дніпру і області

В Організації об'єднаних націй засудили ракетні удари армії РФ по Дніпру та області, яких окупанти завдали вночі 19 квітня.

Про це у соцмережі Х написала координаторка гуманітарних питань ООН в Україні Деніз Браун.

"Напади збройних сил Російської Федерації на Дніпро та інші частини регіону сьогодні вранці приносять страждання народу України та є ще одним прикладом серйозної та осудливої зневаги до людського життя", - йдеться у повідомленні.

Вона зауважила, що в Україні знову не мирний ранок. Браун нагадала також про ракетний обстріл Чернігова, де було вражено цивільну інфраструктуру.

Як повідомлялося, у Дніпрі завершили рятувальні роботи на місцях ударів ракет. Всього внаслідок російської атаки в місті загинуло три людини.

Нагадаємо, вночі та зранку 19 квітня армія РФ масовано вдарила ракетами по Дніпру і області. Сталися влучання в обласному центрі, Кривому Розі, Павлограді та у Синельниковому. На Дніпропетровщині загинуло вісім осіб. Серед жертв - двоє дітей.

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