В ОП хочуть заблокувати Telegram через теракт у Львові

Верещук закликала заблокувати Telegram / © pixabay.com

Реклама

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук пропонує заблокувати Telegram в Україні після теракту у Львові.

Про це Верещук написала у тому ж таки Телеграмі.

«Сьогоднішній теракт у Львові знову ставить питання про Telegram та інші подібні анонімні платформи», — написала вона.

Реклама

Верещук нагадала, що РФ системно використовує Telegram для вербування терористів, координації їхньої діяльності та здійснення терактів.

«Це чергове нагадування нам подумати про функціонування Telegram та інших анонімних платформ у нашому інформаційному просторі під час війни. Якщо для захисту життів наших людей та для захисту національної безпеки ми маємо обмежити можливості цих платформ, значить, ми маємо це зробити», — закликала заступниця керівника ОП.

Раніше волонтер Тарас Чмут заявив, що поки в Україні не закриють TikTok і Telegram — доти буде важко проводити мобілізацію.

Голова Верховної Ради Стефанчук заявляв, що месенджер Telegram може бути заборонений в Україні на законодавчому рівні.