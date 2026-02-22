- Дата публікації
В ОП хочуть заблокувати Telegram через теракт у Львові
В Офісі Президента пропонують радикальне рішення щодо Telegram.
Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук пропонує заблокувати Telegram в Україні після теракту у Львові.
Про це Верещук написала у тому ж таки Телеграмі.
«Сьогоднішній теракт у Львові знову ставить питання про Telegram та інші подібні анонімні платформи», — написала вона.
Верещук нагадала, що РФ системно використовує Telegram для вербування терористів, координації їхньої діяльності та здійснення терактів.
«Це чергове нагадування нам подумати про функціонування Telegram та інших анонімних платформ у нашому інформаційному просторі під час війни. Якщо для захисту життів наших людей та для захисту національної безпеки ми маємо обмежити можливості цих платформ, значить, ми маємо це зробити», — закликала заступниця керівника ОП.
Раніше волонтер Тарас Чмут заявив, що поки в Україні не закриють TikTok і Telegram — доти буде важко проводити мобілізацію.
Голова Верховної Ради Стефанчук заявляв, що месенджер Telegram може бути заборонений в Україні на законодавчому рівні.