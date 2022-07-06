В ОП назвали чотири фактори, які підтримують можливість перемоги України у війні

В ОП назвали чотири фактори, які підтримують можливість перемоги України у війні

У Заходу також є стратегія щодо війни в Україні.

Україна у своїй боротьбі проти російської агресії спирається на чотири фактори, які підтримують можливість її перемоги у війні.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю ТСН.ua.

Перший і найголовніший фактор – це безумовно постачання озброєнь. Хоча, за його словами, динаміка є позитивною, однак, на жаль темпи відстають від бажаних для України.

"Але ми постійно нагадуємо нашим партнерам, що це треба зробити швидше. Я просто наведу вам свій останній приклад розмов в Іспанії. Після саміту НАТО у мене були двосторонні зустрічі з керівництвом Іспанії, з прем’єром Педро Санчесом, з міністром оборони пані Маргаритою Роблес. Я їм нагадував, що було задекларовано ще під час візиту пана Санчеса до України, і що це треба виконувати. Є конкретні види озброєнь, які Іспанія готова надати, і їх просто треба нарешті надати, ухваливши таке рішення. До речі прогрес там відбувається", - наголосив він.

Другий – це санкції. ЄС вже ухвалив шість пакетів санкцій.

"Діють санкції інших наших партнерів по західному світу, в тому числі США, Великої Британії, Канади, Японії. Це також важливо і наближає нашу перемогу", - підкреслив заступник керівника Офісу президента

Третій – статус кандидата на вступ до ЄС.

Четвертий – фінансова допомога та відбудова України яка обговорюється вже сьогодні, поки війна ще триває.

Нагадаємо, в Офісі президента України пояснили, навіщо Росії "вистави з обстрілом власних міст".

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