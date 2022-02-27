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В ОП назвали українські найбільші міста, які вже три дні найбільше обстрілюють росіяни

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В ОП назвали українські найбільші міста, які вже три дні найбільше обстрілюють росіяни

Головна ціль російських окупантів – столиця Київ, де перебуває керівництво держави.

Російські окупанти вже три дні найбільше гатять по одних і тих же найбільших містах України – Одеса, Миколаїв, Херсон, Харків, Суми, Чернігів, Київ, Житомир.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Бої позиційні, послухайте. Третій день війни, а позиційні бої йдуть у тих же регіонах, де вони й починалися. Це Харків, Херсон, Одеса, Миколаїв, Суми, Чернігів, Житомир – це всюди йдуть бої, які були три дні тому. На тому ж місці", - сказав Подоляк.

Головна ціль російських окупантів – столиця Київ, де перебуває керівництво держави.

"Єдине, що відбувається, тому що одна з ключових цілей Росії – це усунення політичного керівництва України, що можна зробити у Києві. Бо українське керівництво перебуває в Києві, воно нікуди не поїхало і не буде їхати", – зазначив Подоляк.

"Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно" - звернення Зеленського

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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