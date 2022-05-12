В ОП обіцяють до кінця травня відкрити відновлений міст у Стоянці

В ОП обіцяють до кінця травня відкрити відновлений міст у Стоянці

Зруйнований міст через річку Ірпінь у Стоянці Київської області обіцяють відновити до кінця травня.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

“На 29 травня вже заплановане відкриття руху відновленим мостом”, - написав він у Telegram.

Кирило Тимошенко нагадав, що міст був підірваний 25 лютого, аби перешкодити наступу російських військ. За п'ять днів після деокупації Київської області змонтували тимчасовий міст по лівому проїзду автодороги задля того, щоб якнайшвидше відкрити рух великовантажного транспорту в напрямку Київ–Житомир.

Наразі, за його словами, тривають роботи із повноцінного відновлення руху мостом.

“Уже демонтовано два прольоти зруйнованого мосту, влаштовано монолітні фундаменти, змонтовано тимчасові опори та тривають підготовчі роботи по влаштуванню монолітної плити. Згодом буде влаштовано верхній шар асфальтобетонного покриття”, - розповів заступник керівника ОП, зауваживши, що усі роботи тривають відповідно до графіку.

Як відомо, Кирило Тимошенко заявив, що, попри загрозу повернення окупантів, темпи відновлення постраждалих від війни регіонів, де наразі припинилися бойові дії, збавляти не будуть.

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