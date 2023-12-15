В ОП поставили крапку в питанні про провальний контрнаступ ЗСУ: Подоляк дав змістовну відповідь

В Офісі президента України поставили крапку в питанні про те, чи дійсно провалився український контрнаступ. Там наголосили, що РФ за рік не просунулася та не захопила ні одного населеного пункту.

Про це в ефірі каналу “1+1” повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

"В війні є різні етапи... і по-різному люди сприймають одну і ту ж інформацію... Було сподівання на те, що Росія не встигне швидко перебудувати оборонні порядки після поразки на Харківському напрямку. На жаль, затягнули... На жаль, не той результат наступальних операцій. Але чи точно не той результат наступальних операцій? Де сьогодні Росія? Вона за цей рік кудись просунулась, вона захопила якісь населений пункт? Так, зруйнувала... але чи просунулася вона, чи вона знаходиться в обороні, чи шукає вона істерично снаряди…”, - риторично запитав Подоляк.

За його словами, РФ стала тією країною, про яку ще вчора боялися навіть подумати, що з нею можна воювати, проте сьогодні на фронті вона втратила ініціативу.

“Це та країна, про яку вчора всі боялись навіть подумати, що можна на рівних з нею воювати... Україна домінує, тримає ініціативу. Не швидко? Ні, не швидко. Тому що повільні рішення, повільні інвестиції в військові виробництва”, - наголосив радник голови ОП.

Нагадаємо, що в Росії депутат закликав окупантів готуватися до бойових дій в Карпатах.

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