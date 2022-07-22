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В ОП повідомили ймовірні пункти "Стамбульської угоди про вивезення українського зерна"

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В ОП повідомили ймовірні пункти "Стамбульської угоди про вивезення українського зерна"

Фото: pixabay.com

Київ не підписуватиме з Москвою прямих договорів щодо експорту українського продовольства. Дві дзеркальні угоди з боку України та РФ укладатимуться з Туреччиною та ООН.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна та Росія не укладатимуть двосторонніх договорів.

Про це Подоляк написав у своєму Твіттері.

"Україна не підписує жодних документів з Росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов'язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН", - зазначив Подоляк.

Крім того, РФ не супроводжуватиме судна з українським зерном, інакше Україна надасть "негайну військову відповідь".

"Жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності представників у наших портах. У разі провокацій — негайна військова відповідь", - наголосив радник керівника ОП.

До того ж, усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в водах у разі виникнення такої потреби.

Нагадаємо, угоду про експорт зерна з України морським шляхом можуть підписати в п’ятницю, 22 липня, у Стамбулі. Для цього до Туреччини уже вирушив генсек ООН Антоніу Гутерреш. 

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