В ОП пояснили різницю між відстороненням і усуненням від посад Венедіктової та Баканова

В Офісі президента зазначили, що наразі не йде мова про звільнення цих посадових осіб.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов пояснив, у чому полягає різниця у формулюваннях щодо відсторонення від посади генпрокурорки Ірини Венедіктової і усунення голови Служби безпеки України Івана Баканова.

За його словами, поки мова про звільнення не йде.

Про це він розповів 18 липня в ефірі національного телемарафону у слоті "1+1".

"Різниця між відстороненням і усуненням визначена в законі Україні "Про правовий режим воєнного стану" є право президента відсторонити від займаної посади посадову особу, яка призначається і звільняється президентом України. Мова йде про генерального прокурора (Ірину Венедіктову -ред.). Якщо ми говоримо усунення, то ви могли помітити, що в указі президента йде посилання на закон України "Про дисциплінарний статут Збройних сил", і оскільки очільник Служби безпеки України є військовим, то в цьому і полягає ключова відмінність між цими двома підзаконними актами про відсторонення від посади і усунення від виконання посадових обов'язків", - зазначив він.

Смирнов наголосив, що зараз мова про звільнення цих двох посадових осіб не йде, мова йде про те, що генерального прокурора відсторонено від посади, а голову Служби безпеки тимчасово усунено виконання покладених на нього обов'язків.

"Це пов'язано з тим, що ми всі достатнього довго чекали більш конкретних і, можливо, радикальних результатів від керівників цих двох органів по очищенню цих органів від колаборантів і державних зрадників. Втім на шостому місяці війни ми продовжуємо виявляти фактично пачками таких людей в кожному з цих органів і задля того, щоб унеможливити потенційний вплив цих двох посадовців на кримінальні провадження, які розслідуються і працівників СБУ, які підозрюються в співпраці з Росією і так само, що стосується прокурорів, президентом були прийняті відповідні рішення про відсторонення", - говорить Смирнов.

За його словами, будуть проведені службові перевірки та розслідування, за їхніми результатами президентом буде прийнято рішення необхідність внесення до парламенту подання про надання згоди про звільнення генерального прокурора та голови Служби безпеки України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора, а Івана Баканова усунув від виконання обов'язків голови Служби безпеки України.

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