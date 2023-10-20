В ОП раптом розкритикували закон про фінансовий моніторинг топпосадовців

В Офісі президента раптом заявили, що посилення фінансового моніторингу топпосадовців є "обмеженням свободи людей".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що закон про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕР) треба доопрацювати.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Це вимога партнерів... Я вважаю, що це неправильне рішення з точки зору обмеження свободи людей, як такої... Це треба просто дискутувати, і ця дискусія буде, і вона призведе, мені здається, до певної кореляції. Сам факт, що РЕР мають дійсно бути під фінмоніторингом певний час – точно. Дивіться, він (топпосадовець – ред.) обіймає державну посаду і має стосунок до державного бюджету – безумовно, треба розуміти, наскільки у нього статки збільшилися за цей час чи одразу після того, як він залишив роботу. Але між тим, пожиттєво, члени родини – це дискусія", – сказав Подоляк.

Нагадаємо, Верховна Рада України після довгих суперечок 17 жовтня ухвалила законопроєкт №9269д про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕР). Його підтримали 276 народних депутатів. Топпосадовцям повернули довічний статус РЕР, який торік обмежили до трьох років.

Відновлення жорсткішого нагляду за статками українських чиновників є однією з вимог Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу. Закон є останнім кроком для початку переговорів про членство України в ЄС.

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