В ОП розкрили, кого Зеленський бачив через екран на конференції в Швейцарії та попросив повернутися додому

В ОП розкрили, кого Зеленський бачив через екран на конференції в Швейцарії та попросив повернутися додому

У швейцарському місті Лугано була велика делегація з України, деякі представники якої не були в країні від початку війни.

В Офісі президента розповіли, що на конференцію до Швейцарії приїхали посадовці різного рівня. Це - народні депутати, мери міст, представники виконавчої влади.

Про це сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі на 1+1 під час телемарафону у вівторок, 5 липня.

"Ви ж бачили там багато знайомих облич українських чиновників різного рівня. Були народні депутати, мери міст, представники виконавчої влади. Зеленський ніколи нічого просто так не говорить, тому він про це сказав свідомо. Якщо ви уважно слухали виступ президента Кассіса (президент Швейцарії - ред.), то він почав говорити про велику делегацію України, і президент України дуже влучно відреагував на це. Тому всі, хто мав почути, я впенений, точно повернуться", - зауважив заступник керівника ОП.

"Шлях з Лугано до Києва - недалекий, і недовго їхати. Я думаю, що ми швидко всіх побачимо в Києві", - відповів Жовква на запитання ведучої, чому він не розкриває імена чиновників.

Нагадаємо, у швейцарському місті Лугано 4 липня відбулася конференція з відбудови України після вторгнення Росії, під час якої виступив президент України Володимир Зеленський. Під час свого звернення глава держави зауважив, що через екран на конференції він побачив "багатьох людей, яких би хотів запросити додому".

Телемарафон | Випуск ТСН 15:00 за 5 липня 2022 року

Читайте також: