В ОП розповіли, чи погодиться Україна на замороження війни

Керівник ОП запевнив, що президент Зеленський і його команда ніколи не погодяться з жодним замороженням конфлікту.

Чинна влада України не піде на замороження конфлікту й триматиме курс на подальше звільнення окупованих територій.

Про це в Давосі заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає "Радіо Свобода".

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"Цей президент і ця його команда ніколи не погодиться і не прийме жодного замороження конфлікту. Це неприйнятно українським суспільством... Україні не потрібні заморожені конфлікти. Україні потрібен справедливий мир. І Україна хоче запобігти будь-яким потенційним агресіям у майбутньому і використовує цю можливість", – сказав Єрмак.

Керівник ОП запевнив, що партнери України не підштовхують її до територіальних поступок ворогові.

"Партнери вже знають нас і нашу позицію, й поважають її... Я брав участь практично у всіх нарадах на високому рівні, зокрема лідерів, і ніколи не чув, щоб хтось із наших партнерів обговорював будь-який компроміс із нашого боку, який є для нас неприйнятним. Включно з питанням Криму", – підсумував він.

Раніше Володимир Зеленський відповів, коли може закінчитися війна і від чого це залежить.

Нагадаємо, що 15 січня президент Зеленський відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі.

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