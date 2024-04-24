В ОП розповіли, коли Залужний поїде послом до Лондона

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний впродовж найближчих кількох тижнів має розпочати роботу на посаді посла України у Великій Британії.

Про це у вівторок, 23 квітня, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає "Київ24".

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"Наскільки я розумію, офіційно там все вже уточнено. Тобто він (Залужний, – ред) буде офіційно послом. Мається на увазі щодо агремана і протокольної процедури через МЗС. Я думаю, що це вже питання тижнів. Там необхідно довирішувати деякі логістичні складові", – сказав Подоляк.

Радник керівника ОП заявив, що не бачить жодної причини політизувати питання призначення Залужного та закликав людей спокійніше ставитися до питання відставки чи ротації управлінських кадрів.

"Тому що війна – це все ж таки суттєве кризове явище і не всі витримують навантаження. Чи навпаки – потрібно десь підсилювати ті чи інші управлінські складові. І це нормальний процес для будь-якого здорового суспільства", – підсумував Подоляк.

Нагадаємо, що 8 березня президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

За словами Зеленського, Залужний сам обрав для себе дипломатичний напрямок подальшої роботи.

8 лютого президент Вололодимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського.