В ОП розповіли про наслідки ракетних ударів, які завдали по містах України окупанти

В ОП розповіли про наслідки ракетних ударів, які завдали по містах України окупанти

Зокрема, ворог обстріляв аеродроми в Житомирі та Запоріжжі.

У неділю, 27 лютого, російські окупанти завдали декілька повітряних ударів по українських містах, зокрема три ракети було випущено в сторону столиці України.

Про це повідомив на вечірньому брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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За його словами, із трьох ракет, які були націлені на Київ, одну було збито підрозділами української ППО, ще одна влучила в район Софіївської Борщагівки. Щодо третього снаряду достовірної інформації немає. Також ворог обстріляв інші міста України. Зокрема, було завдано повітряні удари по аеродромах у Житомирі та Запоріжжі.

"У цей час повітряна тривога лунає у багатьох містах, але треба зрозуміти, що повітряна тривога не завжди означає, що ракети або літаки прямують безпосередньо до ваших міст, просто за фактом їх зльоту ми бачимо – вони оголошуються усюди, тому що незрозуміло, куди летять ракети, і треба заховатися за цей час", - пояснив Арестович.

Нагадаємо, по аеропорту в Житомирі завдали ракетного удару "Іскандерами" з боку Білорусі.

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