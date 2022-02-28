В ОП розповіли про наслідки ракетних ударів, які завдали по містах України окупанти

Зокрема, ворог обстріляв аеродроми в Житомирі та Запоріжжі.
У неділю, 27 лютого, російські окупанти завдали декілька повітряних ударів по українських містах, зокрема три ракети було випущено в сторону столиці України.
Про це повідомив на вечірньому брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
За його словами, із трьох ракет, які були націлені на Київ, одну було збито підрозділами української ППО, ще одна влучила в район Софіївської Борщагівки. Щодо третього снаряду достовірної інформації немає. Також ворог обстріляв інші міста України. Зокрема, було завдано повітряні удари по аеродромах у Житомирі та Запоріжжі.
"У цей час повітряна тривога лунає у багатьох містах, але треба зрозуміти, що повітряна тривога не завжди означає, що ракети або літаки прямують безпосередньо до ваших міст, просто за фактом їх зльоту ми бачимо – вони оголошуються усюди, тому що незрозуміло, куди летять ракети, і треба заховатися за цей час", - пояснив Арестович.
Нагадаємо, по аеропорту в Житомирі завдали ракетного удару "Іскандерами" з боку Білорусі.
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