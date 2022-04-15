В ОП розповіли про відновлення Житомирщини після дій країни-терориста росії

В ОП розповіли про відновлення Житомирщини після дій країни-терориста росії

На Житомирщині триває усунення руйнувань, завданих військами країни-терориста росії.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив подробиці відновлювальних робіт у регіоні.

Загалом, за його даними, на відновлення інфраструктури та житла в області наразі виділено 100 млн грн.

В Овручі вже розпочалося встановлення віконних блоків у житлових будинках, а у смт Черняхів та селі Раківщина триває відновлення пошкоджених дахів.

У селі Базар наразі проводиться оцінка пошкоджень та визначення обсягів робіт, необхідних для відновлення.

«На півночі області замість зруйнованих окупантами мостів створено тимчасові переправи через річку Ірша у Малині та через річку Грезля між селами Народицької громади для доставки продуктів, ліків, гуманітарки до звільнених від окупантів населених пунктів», - розповів заступник керівника ОП.

За його даними, зараз триває розмінування села Новопіль та населених пунктів Народицької територіальної громади Коростенського району.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко розповів про перебіг відновлювальних робіт на звільнених територіях Київщини. На ці потреби з резервного фонду було виділено 400 млн гривень.