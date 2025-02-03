В ОП відповіли, чи буде продовження терміну добровільного повернення із СЗЧ

Верещук закликала не сприймати СЗЧ як забаву і заявила, що законодавство з питань СЗЧ має бути жорстким.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук закликає військових, що втекли у СЗЧ, не зволікати із поверненням на військову службу.

Про це вона повідомила у Telegram.

"Почався лютий. Залишилось три з половиною тижні для добровільного повернення із СЗЧ. Раджу на додаткове продовження терміну не розраховувати і з поверненням не зволікати", – сказала заступниця Єрмака.

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Верещук наголосила, що СЗЧ ні в якому разі не варто сприймали, як таку собі "молодецьку забаву або спосіб піти у відпустку, полікуватися чи перевестись в іншій підрозділ".

На її думку, відповідне законодавство щодо СЗЧ "відображати справедливість і здоровий глузд", але водночас повинно бути досить жорстким, бо йдеться про обороноздатність держави.

Де найбільше і найменше СЗЧ

За інформацією Верещук, переважна більшість випадків СЗЧ відбувається не на фронті, а в навчальних центрах. Вона закликала ретельно проаналізувати, чому саме так відбувається.

А найменше СЗЧ – у бойових підрозділах.

Нагадаємо, що для тих військових, які втекли зі служби до 29 листопада, і це їхнє перше СЗЧ, залишається можливість повернутися на службу до 1 березня 2025 року за спрощеним алгоритмом та поновитись на службі вже протягом трьох днів.

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