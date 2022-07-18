В ОП відповіли, чи можливе повернення Венедіктової та Баканова на свої посади

В Офісі президента пояснили, чи можуть Ірина Венедіктова та Іван Баканов знову очолити свої посади після того, як будуть відомі результати службових перевірок.

Про це 18 липня розповів заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов ефірі національного телемарафону у слоті "1+1".

"Ми живемо у правовій державі і звісно я можу це припустити (повернення Баканова та Венедіктової до займаних посад - ред.), тому що вчорашні укази призидента не означають фактичне звільнення цих керівників. Будемо дивитися за результатами тих перевірок і розслідувань, що будуть проведені, і вже після цього тільки президентом буде прийнято рішення про скерування до парламенту відповідних подань", - прокоментував він.

Смирнов також пояснив, чи можуть виникнути питання особисто до Баканова та Венедіктової.

"Питання можуть виникнути до них персонально (за результатами цих перевірок - ред.). Будь-які питання можуть виникнути до будь-кого. Це нормально. Але коментувати хід цих службових перевірок я не маю права, бо мені не відомо, що там, я їх не проводжу", - резюмував він.

Нагадаємо, вчора, 17 липня, стало відомо, що Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора, а Івана Баканова усунув від виконання обов'язків голови Служби безпеки України.

Так, Зеленський відсторонив Венедіктову відповідно до закону "Про правовий режим воєнного стану".

А голову СБУ Баканова президент усунув від виконання обов'язків на підставі ст. 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ.

У статті 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ ідеться: "Невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов’язків".

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