В ОП відповіли, чи повернуть Федорова на посаду міністра оборони

Михайло Федоров / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський наразі не планує повертати Михайла Федорова очолювати Міністерство оборони, проте остаточно це питання ще не закрите для команди колишнього очільника відомства.

Про це повідомили співрозмовник LIGA.net в Офісі президента та джерело у команді Федорова.

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Чи повернуть Федорова на посаду міністра — що відповіли в ОП

За словами представника ОП, повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони виключено, оскільки нинішній тимчасовий виконувач обов’язків міністра «Хмара нормально взявся [за роботу]».

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Відповідаючи на питання про те, чи поставили остаточну крапку у цьому питанні, джерело зазначило, що Зеленський не поспішає ініціювати нову зустріч із колишнім міністром.

«Президент каже, що у Михайла є його телефон», — пояснив він.

Співрозмовник в Офісі президента додав, що Володимир Зеленський «ініціював купу зустрічей і ні з ким так довго не говорив за увесь час про те, як далі буде працювати людина, як з Михайлом».

«Наразі ситуація в такому стані, що неясно, як вона реально може закінчитись», — зазначило джерело.

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Що відповіли у команді Федорова

Водночас джерело LIGA.net у команді Михайла Федорова заявило, що особисто колишньому міністру «не озвучили, що поставлено крапку й двері закриті».

Там зазначають, що політик та його соратники наразі не можуть повноцінно перейти до інших справ.

«Повноцінно піти в іншу справу зараз він і команда не можуть, щоб не зрадити людей, які вже понад 20 днів виходять на мирні мітинги й вимагають продовження проєктів та антикорупційних реформ, розпочатих командою в МО», — наголосив співрозмовник.

Водночас у команді колишнього очільника Міноборони додають, що мають «різні варіанти того, як діяти далі, щоб продовжити реалізацію плану війни».

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Українці продовжуть виходити на мітинги на підтримку Федорова

Водночас в Україні вже 21-й день поспіль тривають мітинги на підтримку Михайла Федорова. Попри спекотну погоду громадяни в різних містах закликають владу повернути його на посаду міністра оборони.

Мітинг на підтримку Федорова 21-й день / © соцмережі

Мітинг на підтримку Федорова 21-й день / © соцмережі

Мітинг на підтримку Федорова 21-й день / © соцмережі

Відставка Федорова — останні новини

Нагадаємо, Михайло Федоров, який останні шість місяців очолював Міноборони, 15 липня пішов у відставку. Після звільнення він публічно піддав гострій критиці Олександра Сирського та підтвердив, що наполягав на усуненні головнокомандувача з посади.

Через звільнення у багатьох містах України відбулися мітинги на підтримку Федорова.

Згодом колишній міністр оборони Федоров перервав довгу мовчанку і назвав реальну причину свого звільнення.

У свою чергу Михайло Федоров заявив, що не переходитиме в опозицію до президента Володимира Зеленського під час війни, та попередив, що не вийде на вулицю до учасників акцій протесту, які мітингують на його підтримку.

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