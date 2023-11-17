В ОП відреагували на заяву окупантів щодо відступу з Херсонщини

Радник ОП каже, це свідчить про те, що Україна все робить правильно.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував повідомлення окупантів про те, що вони нібито передислокуватися на більш вигідні позиції на Херсонщині, проте незабаром видалили цю новину. За його словами, це є проявом того, що всередині Росії є конфліктні ситуації та певні процеси ерозії.

Про це Подоляк сказав в інтерв'ю 24 Каналу.

Радник ОП каже, що це так званий фальстарт.

"Очевидно, що вони готувалися до можливості такого сценарію. Можливо, хтось там якусь інформацію передав, вона була неправильно проаналізована, як це, в принципі, і притаманно Росії. Відповідно, в Росії вже розпочалась якась істерика через прийняття такого рішення", - розповідає він.

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Він також зауважує, важливим є те, що повідомлення тиражоване державними агенціями "ТАСС" і "РИА Новости", а після цього воно так само синхронно було видалене.

"Це ж не просто так. Це дуже конкретно говорить про те, що є певні процеси розбалансування, тобто неефективності управлінських вертикалей навіть у військовому керівництві Росії", - вважає Подоляк.

Радник ОП резюмує, що це свідчить про те, що Україна все робить правильно.

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Пропагандистські ЗМІ РФ вранці 13 листопада опублікували повідомлення з посиланням на Міноборони Росії про те, що окупанти нібито "перекидають угруповання "Дніпро" на вигідніші рубежі".

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