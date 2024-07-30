В ОП заявили, що Україна готова до переговорів з РФ: які умови

Україна готова до мирних переговорів з РФ, але виключно на умовах міжнародного права.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю NV.

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"Україна не є країною агресором, Україна не починала цю війну. І, безумовно, для того, щоб правильно себе позиціювати, Україна говорить про те, що ми готові до переговорного процесу. Російська пропаганда витрачає багато коштів на те, щоб створити враження, на кшталт "війна йде, але ми готові до переговорів, Україна не готова до переговорів". Ні, Україна готова до переговорів – це головний пункт", – сказав Подоляк.

Він наголосив, що важливо – на яких підставах будуть йти переговори. За словами радника керівникк ОП ввести переговори треба на умовах, які спираються на міжнародне право як концепцію. І головне з цієї концепції – це територіальна цілісність і суб'єктність, суверенітет держави.

Подоляк зауважив, що РФ пропонує заморозити конфлікт, аби зібратися із силами, і знову напасти на Україну.

"І Україна говорить, що потрібно, щоб більш об'єктивно і більш об'єvyj працювали наступні інструменти примусу Російської Федерації. Це постачання зброї в Україні. Її має бути набагато більше, зокрема треба скасувати будь-які обмеження – неформальні, формальні на нанесення ударів по інфраструктурі війни, яка знаходиться на будь-якій відстані вглиб РФ", – каже радник Єрмака.

Інші фактори, які можуть примусити РФ по переговорів, на думку Подоляка:

економічні санкції.

дипломатична ізоляція.

"РФ не може головувати, наприклад, у Радбезі ООН, не може використовувати ті чи інші майданчики", – зазначив він.

Раніше президент Зеленський відповів, чи поступиться територією, аби зберегти життя людей.

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