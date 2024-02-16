В ОПУ прокоментували заяву Трампа про Україну: "Мають право говорити все, що завгодно"

В Офісі Президента відреагували на заяву Дональда Трампа. передвиборчі заяви, вони можуть бути різними і на 180 градусів можуть відрізнятися від того, що було сказано вчора, чи буде сказано завтра. Тому ставитися до них треба спокійно.

Про е в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник ОПУ Михайло Подоляк.

"Це достатньо жорстка електоральна кампанія в Сполучених Штатах, будемо чути дуже різноманітні заяви, треба на це не ображатись, не рефлексувати. Не робити з цього або ікони, або навпаки все ненавидіти. Мають право говорити все, що завгодно, дискутувати на будь-які теми, зокрема, на тему України, що відбувається у війні проти Росії", – сказав Подоляк.

Водночас потрібно об'єктивно оцінювати те, що ми маємо. Зокрема, сьогодні є потужна двопартійна підтримка США. Є величезна кількість республіканців, які чітко фіксують свою позицію. Наприклад, пан Макконнелл акцентує, що Україна має отримати всі необхідні обсяги допомоги. Демократична партія також постійно на цьому наголошує.

Щобільше, адміністрація Байдена робить відповідні кроки. Так, це складно, з огляду на те, якою важкою буде виборча кампанія в США.

"Але, на мою думку, команда пана Байдена, і команда пана Трампа розуміють, що інвестиції в Україну – це інвестиції в репутацію Сполучених Штатів. Це вже настільки очевидно, що вони про це навіть починають публічно говорити", – резюмував радник ОП.

Нагадаємо, в інтерв'ю одному з російських пропагандистів президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче бачити Джо Байдена на чолі Білого дому. Експрезидент США Дональд Трамп зробив неочікувану заяву у відповідь. Одіозний політик, якого часто звинувачують у симпатіях Путіну, заявив, що саме він знає, як допомогти Україні не програти у війні з РФ.

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