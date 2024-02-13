В ОПУ створили нову посаду для регулювання військової сфери: кого призначили та що він робитиме

В Україні з'явиться посада спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України в структуру Офісу президента. На неї призначили Євгена Мойсюка.

Про е йдеться на сайті президента України.

Відповідний указ №77/2024 опублікували на сайті Верховного Головнокомандувача 13 лютого 2024 р.

"Призначити Мойсюка Євгена Георгійовича Спеціальним уповноваженим Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський замість Олександра Сирського новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначив генерал-лейтенант Олександра Павлюка.

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