В ОПУ відреагували на інформацію про "таємну зустріч" щодо мирного плану

Журналісти заявили про нібито "таємну зустріч" щодо мирного плану за участі України, США та союзників. Мовляв, це відбулося ще у грудні, коли лунали тези про буцімто бажання Путіна щодо заморожування конфлікту. Натомість в ОПУ цю інформацію відкидають.

Про це 24 Каналу сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

"Коли хтось говорить про заморожування конфлікту, чи точно розуміє, що це таке? На яких умовах? І хто буде у виграші? Якщо ні, то тоді нехай би пояснили, навіщо про це постійно говорять? Тому що Росія не пропонує заморожування конфлікту на чиїхось умовах. Вона пропонує оперативну паузу у вигляді заморожування війни для того, щоб підготуватись до наступних етапів", – переконаний радник.

РФ збільшить армію втричі

Як наголосив радник ОПУ, Росія сьогодні вкладається у військове виробництво. Не масштабується, бо це складно на тлі санкцій. Але якщо дати запас часу, росіяни матимуть інші військові виробництва. Вони офіційно збільшать армію з 1 мільйона 200 тисяч до 2,5 – 3,5 мільйона. Вони зроблять зовсім іншу, більшу роботу над помилками, ніж зараз. У них буде величезний досвід інструкторів, які пройшли війну, які навчатимуть мобілізованих.

"Я просто хочу, щоб люди, які говорять про заморожування конфлікту, це усвідомили. Що це буде справді потужна армія, збільшена втричі, яка пройде тренування, яка матиме масштабний бойовий досвід, і яка матиме величезне військове виробництво. А вся Росія – це буде внутрішній трудовий табір. Люди це усвідомлюють чи ні? Чи вони думають, що можна буде приїхати в Москву і ходити собі по Червоній площі? Ні, цього не усвідомлюють", – каже Подоляк.

Саме тому, наголошує Подоляк, всі ці розмови про якісь таємні зустрічі – абсолютна фікція. Немає ніяких таємних зустрічей, і Україна не може в них брати участь, про що неодноразово казав президент.

Нагадаємо, у виданні Bloomberg написали про нібито таємну зустріч щодо мирного плану, яка відбулася за посередництва США і України.

Читайте також: