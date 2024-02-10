В ОПУ відреагували на загибель сім'ї внаслідок атаки дронів по Харкову: "Росіяни за все заплатять"

У Харкові внаслідок атаки РФ дронами загинуло 5 людей. Окупанти вбили подружжя та трьох їхніх дітей. На терористичний удар ОПУ відреагували, запевнивши, що ворог за все відповість.

Про це написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Армія РФ вбила сім'ю з п'ятьох осіб у Харкові

"Наша злість абсолютна. Цей народ за все заплатить", – наголосив Єрмак.

Раніше йшлося про те, що атака російських безпілотників на Харків вночі 10 лютого вбила сімох людей. Зокрема, серед загиблих є троє дітей.

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