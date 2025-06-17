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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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476
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В ОПУ відреагували на удар Росії дронами й ракетами по Києву

У Києві російські війська поцілили ракетою і дроном по будинках.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар по Києву

Удар по Києву

В Офісі президента відреагували на криваву атаку РФ по Києву. Там наголосили, що Росія свідомо вбиває цивільних у звичайних будинках.

Про це написав голова ОПУ Андрій Єрмак.

За його словами, саме так воюють автократії. Зброєю з Ірану, з КНДР, ракетами із західними компонентами.

«Ядерна держава може просто вбивати цивільних в будинках, відмовлятися припиняти вогонь, і не отримувати необхідної реакції від цивілізованого світу. Чому? І скільки ще має загинути наших людей та дітей?», — зазначив він.

Удар по Києву прокоментував і керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Балістична ракета росіян вдарила просто по житловому будинку, склавши цілий підʼїзд та вбивши людей. Також є влучання «Шахеда» у багатоповерхівку.

«Проти України Росія застосовує балістику KN23 з КНДР та Іскандер. Слів немає», — зазначив голова ЦПД Андрій Коваленко.

Він додав: Росія та Іран мають дещо спільне — вони гатять по цивільних будинках. І зброя в них одна, щоправда, в росіян ще й КНДРівська.

«Для розуміння, росіяни брешуть вже, що це „ППО“. Вилупки, звичайні вилупки. Є докази, є відео, є рештки їх ракет, „Гераней“, — акцентував Коваленко.

Нагадаємо, Росія здійснила масовану атаку на Київ вночі 17 червня. Ворог застосував балістичні ракети й безпілотники типу «Шахед».

За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, попередньо, 14 людей загинуло. Відомом про 44 постраждалих. Інформація буде уточнюватись.

На місці атаки тривають рятувальні роботи — під завалами можуть бути ще люди.

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