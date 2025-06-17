- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 476
- Час на прочитання
- 2 хв
В ОПУ відреагували на удар Росії дронами й ракетами по Києву
У Києві російські війська поцілили ракетою і дроном по будинках.
В Офісі президента відреагували на криваву атаку РФ по Києву. Там наголосили, що Росія свідомо вбиває цивільних у звичайних будинках.
Про це написав голова ОПУ Андрій Єрмак.
За його словами, саме так воюють автократії. Зброєю з Ірану, з КНДР, ракетами із західними компонентами.
«Ядерна держава може просто вбивати цивільних в будинках, відмовлятися припиняти вогонь, і не отримувати необхідної реакції від цивілізованого світу. Чому? І скільки ще має загинути наших людей та дітей?», — зазначив він.
Удар по Києву прокоментував і керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Балістична ракета росіян вдарила просто по житловому будинку, склавши цілий підʼїзд та вбивши людей. Також є влучання «Шахеда» у багатоповерхівку.
«Проти України Росія застосовує балістику KN23 з КНДР та Іскандер. Слів немає», — зазначив голова ЦПД Андрій Коваленко.
Він додав: Росія та Іран мають дещо спільне — вони гатять по цивільних будинках. І зброя в них одна, щоправда, в росіян ще й КНДРівська.
«Для розуміння, росіяни брешуть вже, що це „ППО“. Вилупки, звичайні вилупки. Є докази, є відео, є рештки їх ракет, „Гераней“, — акцентував Коваленко.
Нагадаємо, Росія здійснила масовану атаку на Київ вночі 17 червня. Ворог застосував балістичні ракети й безпілотники типу «Шахед».
За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, попередньо, 14 людей загинуло. Відомом про 44 постраждалих. Інформація буде уточнюватись.
На місці атаки тривають рятувальні роботи — під завалами можуть бути ще люди.