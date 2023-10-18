В ОПУ заінтригували заявою про далекобійність ATACMS, які отримала Україна

Останніми днями чимало обговорень точиться щодо дальності ракет ATACMS, які Україна отримала від США. Проте краще, якщо це буде сюрприз для РФ.

Про це в ефірі телемарафону сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

У росіян будуть проблеми

Як зазначив Подоляк, нехай окупанти чекають на зброю в одному місці, а отримають в іншому, на іншій відстані. Є 165, 300 кілометрів – у межах цих коридорів можна використовувати ракети.

"Це практично повний вогневий контроль над усією окупованою територією, включно з найвіддаленішими частинами півострова Крим", – сказав радник ОП.

Важливо, що далекобійні ракети дозволяють взяти під контроль усю логістичну мережу, яка йде від півострова Крим – від Керченської протоки до Донецька й Луганська.

"Якщо ми це будемо тримати під контролем, то поступово Росія матиме очевидні проблеми з підвезенням резерву чи ресурсу", – підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 17 жовтня Україна запустила ракети ATACMS по російських позиціях на окупованих територіях. Це стало першим випадком, коли ця далекобійна зброя, надана США, була застосована в Україні. Все, що відомо про передавання зброї та її застосування, читайте в матеріалі.

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