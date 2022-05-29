В ОРДЛО місцеві жителі влаштовують перестрілки з російськими окупантами - Денісова

В ОРДЛО місцеві жителі влаштовують перестрілки з російськими окупантами - Денісова

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей назрівають масові бунти незаконно мобілізованих до лав російської армії громадян України.

Чоловіки в ОРДЛО масово відмовляються ставати "гарматним м’ясом".

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Через небажання воювати готуються акції протесту "призовників" та їхніх дружин проти "влади" самопроголошених псевдодержавних формувань.

"Вже були зафіксовані випадки перестрілки між примусово мобілізованими місцевими жителями та російськими військовослужбовцями. "Військова прокуратора" ОРДО розігнала невдоволених, але це лише загострило ситуацію. Правозахисники повідомляють, що за останні два тижні в лавах "армії" ОРДЛО тисячі людей склали зброю", - проінформувала Денісова.

Вона додала, що примусова мобілізація на захоплених РФ територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Нагадаємо, що українські військові після звільнення з полону російських окупантів розповіли про пережиті катування та жорстоке поводження. Зокрема, загарбники кололи українським бійцям невідомий препарат, ґвалтували жінок та тримали їх у нелюдських умовах.

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