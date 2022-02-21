В ОРДЛО окупанти збирають "добровільні пожертви" для потреб "армії": відбирають у підприємців гроші та транспорт

В ОРДЛО окупанти збирають "добровільні пожертви" для потреб "армії": відбирають у підприємців гроші та транспорт

Правозахисники зафіксували сім випадків вилучення окупантами транспортних засобів у місцевих підприємців, які займаються вантажними перевезеннями.

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини окупанти почали збирати "добровільні внески" з місцевих підприємців на потреби "армії".

Про це повідомляє Східна правозахисна група.

"Забирають транспортні засоби цивілізовано, підписують угоду про передачу та умови, при яких підприємцю все повертається. У 2014 забирали без документів, але суть не змінюється", — повідомили правозахисники на сторінці у Facebook.

Також так звані "ради підприємців", які були створені у 2021 році в окупованих містах Донеччини та Луганщини оголошують про добровільно-примусові пожертви на користь бойовиків. Розмір "пожертв" визначають окремо для кожного підприємця.

Нагадаємо:

На непідконтрольній українській владі території Донбасу окупанти оголосили про примусове вивезення населення до Росії, лякаючи місцевих жителів міфічним "наступом" українських військ. Жителям окупованих територій стали приходити на телефони СМС з переліком КПП, куди власники своїх автівок мають виїхати. Проте вивозити будуть не всіх . Окупанти заборонили виїзд з ОРДЛО чоловікам віком від 18 до 55 років .

з переліком КПП, куди власники своїх автівок мають виїхати. Проте . Окупанти . Вранці 19 лютого ватажки самоназваних республік "ЛДНР" оголосили про мобілізацію, а 21 лютого самі попросили Путіна визнати їхню незалежність.

"Ви нам - не вороги!": Наталія Мосейчук звернулася до співгромадян з окупованого Донбасу

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