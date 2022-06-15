В ОРДЛО придушили жіночі протести та активізували мобілізацію чоловіків - правозахисники

Починаючи з минулої суботи, в Донецькій області на окупованих територіях знову активізувалися військові патрулі з пошуку чоловіків призовного віку.

На території псевдореспублік "ЛДНР" після придушення протестів жінок стали активніше мобілізувати на війну чоловіків.

Про це повідомляє Східна правозахисна група.

"Останні 3 тижні на окупованих територіях Луганської та Донецької областей спостерігалося послаблення процесів примусової мобілізації. Це було викликано активними протестами матерів, сестер, дружин примусово мобілізованих. Але, так зване МДБ "ЛНР" та "ДНР" провело активну роботу з придушення жіночих протестів, нами зафіксовано затримання кількох жінок у Єнакієвому та Ровеньках", - повідомляють правозахисники.

Починаючи з минулої суботи, в Донецькій області на окупованих територіях знову активізувалися військові патрулі з пошуку чоловіків призовного віку. Також чоловіків знову хапають на вулицях населенних пунктів і "мобілізують" до лав ЗС. Щоправда таких випадків значно менше, ніж було, наприклад, у березні, бо й чоловіків у такій кількості вже немає.

"Відомо, що новий етап примусової мобілізації пов'язаний із формуванням чергової партії людського ресурсу для активізації бойових дій на Донбасі. Примусова мобілізація знову торкнулася робітників підприємств, на критику керівників підприємств адміністрації НВФ "ЛНР" та "ДНР" повідомили, що незабаром прибудуть "будзагони" з РФ, які замінять робітників", - повідомляють правозахисники.

Нагадаємо, що у Чечні силовики змушують "добровольців" воювати проти України. Їх силоміць відправляють воювати до України, зокрема під загрозою сфабрикованої кримінальної справи. Ще один спосіб для набору "добровольців" в Чечні – загрози викраденням родичів.

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