В органах місцевого самоврядування збільшили оклади: скільки платитимуть посадовцям

Кабмін усунув диспропорції в оплаті праці між держслужбовцями та посадовцями в місцевих радах та органах виконавчої влади.

У вівторок, 30 квітня, уряд прийняв постанову № 484​. Цим документом вносяться зміни у постанову КМУ від 9 березня 2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів". Зміни внесені з метою усунути диспропорції в оплаті праці держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Про це повідомив представник КМУ в парламенті Тарас Мельничук в своєму Telegram-каналі.

"Внесено, з метою недопущення поглиблення диспропорцій в оплаті праці державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зміни до постанови КМУ від 09.03.2006 N 268. Підвищено розміри посадових окладів посадовим особам органів місцевого самоврядування (де розмір мінімального посадового окладу пропонується встановити на рівні 7100 гривень) та підвищено розміри посадових окладів службовцям органів місцевого самоврядування", – повідомив Мельничук.

Він додав, що під час дії воєнного стану постанова рекомендує органам місцевого самоврядування преміювати своїх працівників з урахуванням двох обмежень:

розмір премії – не більше 100% посадового окладу;

нарахування премій має проводитись в межах передбачених фондів заробітної плати.

Також постановою врегульовано правила встановлення та нарахування надбавки за вислугу років. Надбавка нараховується або змінюється з того дня, в який у посадовця виникло на неї право.

Востаннє перегляд посадових окладів працівників органів місцевого самоврядування проводили 3 серпня 2021 року. За три роки їхні оклади перестали відповідати розміру мінімальної зарплати, встановленому в Україні, що й змусило уряд внести зміни.

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні вдруге від початку року підвищили мінімальну зарплату. Наразі її розмір становитиме 8 000 грн.

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