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В організмі харків'янки знайшли 11-сантиметрового паразита: заразилась через укус комара

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В організмі харків'янки знайшли 11-сантиметрового паразита: заразилась через укус комара

Фото: Associated Press

У Харківській області зареєстрували випадок дирофіляріозу, який передається через укуси кровосисних комах.

Жінка звернулася до лікарів через біль у черевній порожнині. Медики провели обстеження. Після цього у її організмі виявили 11,2-сантиметрового паразита - нематоду Dirofilaria repens. 

Про це повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"Видалену нематоду досліджено в бактеріологічній лабораторії нашої установи та визначено як Dirofilaria repens, самиця, розміром 11,2 см", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, ймовірно, пацієнтка заразилась паразитом через укус комара.

До слова, дирофіляріоз - захворювання, яке передається через укуси кровосисних комах, переважно комарів. "Зараження дирофіляріозом відбувається у період активного нападу комах (травень-жовтень), під час укусу яких в організм людини потрапляють личинки паразита, які повільно ростуть", - йдеться у повідомленні.

Для попередження захворювання необхідно:

  • використовувати репеленти для індивідуального захисту від нападу комарів;
  • знищувати комарів у місцях виплоду, помешканнях, тваринницьких приміщеннях;
  • проводити засітчування вікон та дверей від зальоту комарів;
  • стежити за станом здоров’я домашніх тварин;
  • обмежувати прогулянки тварин у вечірній час.

Як повідомлялося, в Україні зафіксували новий випадок віспи мавп. Це вже третій епізод. Пацієнти мають легкій перебіг хвороби.

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Дата публікації
Перегляди
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