В організмі харків'янки знайшли 11-сантиметрового паразита: заразилась через укус комара

У Харківській області зареєстрували випадок дирофіляріозу, який передається через укуси кровосисних комах.
Жінка звернулася до лікарів через біль у черевній порожнині. Медики провели обстеження. Після цього у її організмі виявили 11,2-сантиметрового паразита - нематоду Dirofilaria repens.
Про це повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
"Видалену нематоду досліджено в бактеріологічній лабораторії нашої установи та визначено як Dirofilaria repens, самиця, розміром 11,2 см", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, ймовірно, пацієнтка заразилась паразитом через укус комара.
До слова, дирофіляріоз - захворювання, яке передається через укуси кровосисних комах, переважно комарів. "Зараження дирофіляріозом відбувається у період активного нападу комах (травень-жовтень), під час укусу яких в організм людини потрапляють личинки паразита, які повільно ростуть", - йдеться у повідомленні.
Для попередження захворювання необхідно:
- використовувати репеленти для індивідуального захисту від нападу комарів;
- знищувати комарів у місцях виплоду, помешканнях, тваринницьких приміщеннях;
- проводити засітчування вікон та дверей від зальоту комарів;
- стежити за станом здоров’я домашніх тварин;
- обмежувати прогулянки тварин у вечірній час.
Як повідомлялося, в Україні зафіксували новий випадок віспи мавп. Це вже третій епізод. Пацієнти мають легкій перебіг хвороби.
Читайте також:
- Поліомієліт повертається: сліди вірусу виявлені на різних континентах
- Пневмонія невідомого походження: в Аргентині троє людей померли від незрозумілої інфекції
- Спалах "томатного грипу" в Індії: чим він небезпечний та до чого тут помідори