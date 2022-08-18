В Оріхові Запорізької області запроваджують тривалу комендантську годину

У місті, яке потерпає від обстрілів агресорки Росії, комендантська година почне діяти від 18 серпня. Закінчиться - лише 22 серпня.

Про це повідомила пресслужба Оріхівської міської ради.

"Враховуючи реальну загрозу життю і безпеці осіб, з метою запобігання небезпечних запроваджується комендантська година від 14:00 18 серпня 2022 року до 6:00 години 22 серпня 2022 року", -

У цей період жителям заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без виданих перепусток, заборонено також рух транспортних засобів.

Як повідомлялося, у Миколаєві понад дві доби тривала комендантська година, під час якої місто було "закритим", а правоохоронці перевіряли підозрілих осіб. Зібрано велику базу потенційних колаборантів, за якою далі будуть проводити роботу.

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