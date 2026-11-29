В Україні буде холодно / © pexels.com

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Погода в Україні 29 листопада перебуватиме під впливом холодних арктичних мас, які знизять температуру повітря вночі до -16 градусів. Протягом дня на всій території країни також зберігатиметься мороз.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

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Погода в Україні в неділю, 29 листопада

У західних областях малохмарна погода, без опадів. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер північно-східний, 3 — 8 м/с. Нічна температура повітря -5 -10 градусів, у Карпатах, на Прикарпатті та Буковині -11 -16 градусів, денна -2 -7 градусів, на Закарпатті близько 0 градусів.

У північних областях малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-східного напрямку, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря -6 -11 градусів, денна -1 -6 градусів.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с. Нічна температура повітря -3 -8 градусів, денна 0 -5 градусів.

У південних областях і в Криму переважатиме вітряна, але суха погода. Опади не очікуються. Пориви північно-східного вітру місцями можуть сягати 15 — 20 м/с. Нічна температура повітря -1 -6 градусів, денна -2 +3 градуси.

У східних областях триватиме холодна та суха погода, без опадів. Вітер північно-східного напрямку, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря -6 -11 градусів, денна -1 -6 градусів.

Погода у Києві та області

У Київській області — мінлива хмарніст, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

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У Києві вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу.

Раніше повідомлялося, що до України зі Скандинавії наближається антициклон Manuel, який принесе зменшення хмарності, збільшення атмосферного тиску та посилення морозів.

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