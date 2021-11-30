В останній день осені до України почне заходити похолодання: прогноз погоди на 30 листопада

В останній день осені до України почне заходити похолодання: прогноз погоди на 30 листопада

Через сильний вітер в країні оголошено І рівень небезпечності.

У вівторок, 30 листопада, в Україні буде дуже вітряна погода, на заході очікуються мороз та сніг, на сході та півдні - вдень до 11° тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні вночі в більшості областей очікується невеликий дощ, на заході та півночі країни з мокрим снігом, вдень без істотних опадів, лише у Херсонській, Запорізькій областях та в Криму помірний, місцями значний дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі на більшій частині території, вдень у західних та північних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, на південному-сході країни вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°. В Карпатах сніг, температура протягом доби 3-8° морозу.

У Києві 30 листопада вночі ітиме невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 1-3° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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