В ОВА озвучили інформацію про евакуаційні маршрути у Запоріжжя: список

В ОВА озвучили інформацію про евакуаційні маршрути у Запоріжжя: список

Евакуація відбувається за підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

На середу, 4 травня заплановано 4 евакуаційні маршрути в Запоріжжі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram-каналі.

"Офіційна інформація про евакуаційні маршрути у Запоріжжі 4.05.2022!

Маріуполь "Порт-Сіті" – 8:00.

Луначарське кільце – 10.00.

Токмак 15:00.

Василівка – 16:00", — йдеться у повідомленні.

Евакуація відбувається за підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, 3 травня до Запоріжжя прибули автобуси з людьми, яких евакуювали з "Азовсталі" у Маріуполі.

Читайте також:

Евакуація з міста можлива лише на приватному транспорті для жінок і дітей - Мер Мелітополя