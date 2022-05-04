В ОВА озвучили інформацію про евакуаційні маршрути у Запоріжжя: список

Евакуація відбувається за підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.
На середу, 4 травня заплановано 4 евакуаційні маршрути в Запоріжжі.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram-каналі.
"Офіційна інформація про евакуаційні маршрути у Запоріжжі 4.05.2022!
- Маріуполь "Порт-Сіті" – 8:00.
- Луначарське кільце – 10.00.
- Токмак 15:00.
- Василівка – 16:00", — йдеться у повідомленні.
Евакуація відбувається за підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Нагадаємо, 3 травня до Запоріжжя прибули автобуси з людьми, яких евакуювали з "Азовсталі" у Маріуполі.
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