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В ОВА озвучили інформацію про евакуаційні маршрути у Запоріжжя: список

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В ОВА озвучили інформацію про евакуаційні маршрути у Запоріжжя: список

Getty Images

Евакуація відбувається за підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

На середу, 4 травня заплановано 4 евакуаційні маршрути в Запоріжжі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram-каналі.

"Офіційна інформація про евакуаційні маршрути у Запоріжжі 4.05.2022!

  • Маріуполь "Порт-Сіті" – 8:00.
  • Луначарське кільце – 10.00.
  • Токмак 15:00.
  • Василівка – 16:00", — йдеться у повідомленні.

Евакуація відбувається за підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, 3 травня до Запоріжжя прибули автобуси з людьми, яких евакуювали з "Азовсталі" у Маріуполі.

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