В ОВА показали, чим ворог обстріляв Закарпаття: чому не варто нехтувати своєю безпекою

В ОВА показали, чим ворог обстріляв Закарпаття: чому не варто нехтувати своєю безпекою

Уламки пошкодили й будинки на відстані до 300 метрів від місця влучання ракети.

Ворог цілить по Закарпаттю ракетами, які мають осколково-фугасне наповнення. Воно призначене для ураження не тільки об’єктів, а й насамперед людей.

Про це у Telegram-каналі розповів очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

На світлинах чітко видно, як після вибуху ракети розлітаються сформовані округлі елементи та буквально прорізають метал.

Такі самі уламки пошкодили й будинки на відстані до 300 метрів від місця влучання ракети.

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Це ще раз вказує, що під час сигналу повітряної тривоги потрібно негайно пройти в приміщення, які не мають вікон. Стіни захищають від ураження цими осколково-фугасними елементами.

Нагадаємо, у вівторок, 3 травня, ворожа ракета влучила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці.

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