В Овручі знищена підстанція, у Житомирі пошкоджена котельня: наслідки атаки РФ

Котельня / © УНІАН

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Увечері 7 листопада російські дрони атакували енергетичну інфраструктуру Житомирської області. В Овручі повністю знищено електропідстанцію, а в Житомирі пошкоджено обладнання однієї з котелень.

Про це повідомили голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, Житомирська міськрада та Овруцький міський голова Іван Коруд.

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За словами Бунечка, ударів зазнали три з чотирьох районів області — Коростенський, Звягельський та Житомирський. Найбільше постраждали об’єкти тепло- й енергопостачання Житомирської громади.

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Через пошкодження обладнання котельні подачу тепла до будинків, які вона обслуговує, призупинили. В ОВА попередили, що перебої з централізованим опаленням можливі на час усунення наслідків ударів.

В Овручі російські безпілотники повністю знищили електропідстанцію. Місцева влада попередила жителів про тривалу відсутність електропостачання.

Нагадаємо, що раніше російські дрони уразили об’єкт на Житомирщині

Фахівці обстежують пошкоджене обладнання, щоб визначити, скільки часу знадобиться для відновлення енергопостачання.

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