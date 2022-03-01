В Овручі ЗСУ затримали вагнерівця: він розповів, скільки отримує за участь у війні в Україні (відео)

В Овручі ЗСУ затримали вагнерівця: він розповів, скільки отримує за участь у війні в Україні (відео)

У вагнерівця поранення і переломи ніг, йому надали допомогу українські медики.

У Овручі українці взяли у полон пораненого вагнерівця. Його допитали.

Відео допиту виклали в Мережі.

Окупант зізнається, що прийшов в Україну воювати за гроші. Його зарплата становить 56 тисяч рублів на місяць +2% "польових".

У вагнерівця поранення і переломи ніг, йому надали допомогу українські медики. Чоловік зізнався, що бандерівців в Україні не побачив.

Полонений вагнерівець свого часу брав участь у війні у Сирії, за вбивство сирійців він отримував 60 доларів за день, які відправляв додому.

Приватна військова компанія Вагнера, ПВК Вагнера — російська військова структура, що комплектується найманцями, створена 2013 року. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі на стороні Росії, у Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, у Судані.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: