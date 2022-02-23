В озері на Волині помітили затоплений автомобіль з мертвим водієм: фото

В озері на Волині помітили затоплений автомобіль з мертвим водієм: фото

Загиблим виявився 39-річний місцевий мешканець.

На Волині в озері затонув ВАЗ разом із 39-річним чоловіком в салоні. Автомобіль у водоймі в селі Марковичі Луцького району помітили поліцейські під час патрулювання.

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Про це повідомляють "Волинські Новини" з посиланням на пресслужбу поліції.

На місце прибули рятувальників, які витягли машину, всередині якої виявили мертвого місцевого мешканця 1983 року народження.

Волинські новини

За яких обставин затонуло авто з водієм і як довго перебувало під водою, наразі невідомо.

Нагадаємо, в Одеській області водій легкового авто вимушено з'їхав у водойму, щоб уникнути ДТП.

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