В озері на Волині помітили затоплений автомобіль з мертвим водієм: фото

Загиблим виявився 39-річний місцевий мешканець.
На Волині в озері затонув ВАЗ разом із 39-річним чоловіком в салоні. Автомобіль у водоймі в селі Марковичі Луцького району помітили поліцейські під час патрулювання.
Про це повідомляють "Волинські Новини" з посиланням на пресслужбу поліції.
На місце прибули рятувальників, які витягли машину, всередині якої виявили мертвого місцевого мешканця 1983 року народження.
За яких обставин затонуло авто з водієм і як довго перебувало під водою, наразі невідомо.
Нагадаємо, в Одеській області водій легкового авто вимушено з'їхав у водойму, щоб уникнути ДТП.
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