В П'ятихатках у Харкові окупанти обстріляли супермаркет: є загиблі і поранені

Раніше було відомо тільки про поранених внаслідок обстрілу.
Внаслідок обстрілу супермаркету у П'ятихатках 6 березня загинули четверо людей, 15 поранені.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
"Встановлено, що 6 березня 2022 року близько 12:00 російськими військовослужбовцями здійснено артилерійський обстріл снарядами невизначеної характеристики супермаркету «Хазар» по вул. Академіка Вальтера у м. Харкові. Внаслідок цих дій країни-агресорки загинуло 4 особи, тілесні ушкодження отримали більше 15 осіб. Точна кількість потерпілих встановлюється».
Раніше було відомо тільки про поранених внаслідок обстрілу.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.