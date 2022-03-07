В П'ятихатках у Харкові окупанти обстріляли супермаркет: є загиблі і поранені

В П'ятихатках у Харкові окупанти обстріляли супермаркет: є загиблі і поранені

Раніше було відомо тільки про поранених внаслідок обстрілу.

Внаслідок обстрілу супермаркету у П'ятихатках 6 березня загинули четверо людей, 15 поранені.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"Встановлено, що 6 березня 2022 року близько 12:00 російськими військовослужбовцями здійснено артилерійський обстріл снарядами невизначеної характеристики супермаркету «Хазар» по вул. Академіка Вальтера у м. Харкові. Внаслідок цих дій країни-агресорки загинуло 4 особи, тілесні ушкодження отримали більше 15 осіб. Точна кількість потерпілих встановлюється».

Раніше було відомо тільки про поранених внаслідок обстрілу.

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