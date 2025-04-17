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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Укрaїнa
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В Парижі розпочалася зустріч з британськими, французькими та німецькими колегами — Сибіга

Зокрема, говоритимуть про гарантії безпеки для України.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Андрій Сибіга

Андрій Сибіга / © МЗС України

В Парижі розпочалася зустріч з британськими, французькими та німецькими колегами в Єлисейському дворі. Передовсім йдеться про справедливий і тривалий мир.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Ми обговорили шляхи до справедливого і тривалого миру, включаючи повне припинення вогню, багатонаціональний контингент і гарантії безпеки для України”, — зазначив він.

Раніше ми писали про те, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров прибули до Франції. Там вони зустрінуться з представниками США, Німеччини, Франції та Великої Британії.

Дата публікації
Кількість переглядів
5
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