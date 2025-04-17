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В Парижі розпочалася зустріч з британськими, французькими та німецькими колегами — Сибіга
Зокрема, говоритимуть про гарантії безпеки для України.
В Парижі розпочалася зустріч з британськими, французькими та німецькими колегами в Єлисейському дворі. Передовсім йдеться про справедливий і тривалий мир.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
“Ми обговорили шляхи до справедливого і тривалого миру, включаючи повне припинення вогню, багатонаціональний контингент і гарантії безпеки для України”, — зазначив він.
Раніше ми писали про те, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров прибули до Франції. Там вони зустрінуться з представниками США, Німеччини, Франції та Великої Британії.