В Павлограді виникла масштабна пожежа на промисловому підприємстві

В Павлограді виникла масштабна пожежа на промисловому підприємстві

Вдень 2 липня у Павлограді Дніпропетровської області сталася масштабна пожежа на промисловому підприємстві.

Станом на вечір пожежу вдалося ліквідувати. На щастя, постраждалих немає.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

"На одному з промислових підприємств Павлограда виникла пожежа. Рятувальники вже загасили пожежу. Боролися з вогнем майже 2 години. Ніхто з людей не постраждав", - йдеться у повідомленні ДСНС.

За інформацією рятувальників, наразі на місці пожежі працює комісія, яка з'ясує причини загорання.

Нагадаємо, Павлоградська міська рада раніше інформувала про "приліт" у місті. На місці працювали усі відповідні служби.

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