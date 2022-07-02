В Павлограді виникла масштабна пожежа на промисловому підприємстві

Вдень 2 липня у Павлограді Дніпропетровської області сталася масштабна пожежа на промисловому підприємстві.
Станом на вечір пожежу вдалося ліквідувати. На щастя, постраждалих немає.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.
"На одному з промислових підприємств Павлограда виникла пожежа. Рятувальники вже загасили пожежу. Боролися з вогнем майже 2 години. Ніхто з людей не постраждав", - йдеться у повідомленні ДСНС.
За інформацією рятувальників, наразі на місці пожежі працює комісія, яка з'ясує причини загорання.
Нагадаємо, Павлоградська міська рада раніше інформувала про "приліт" у місті. На місці працювали усі відповідні служби.
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