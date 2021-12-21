В Пенсійному Фонді розповіли, за якої умови можуть припинити платити пенсії в Україні

В Пенсійному Фонді розповіли, за якої умови можуть припинити платити пенсії в Україні

Пенсійний Фонд може позбавляти виплат певну категорію пенсіонерів, якщо за їх вини виникла переплата пенсії. Про яких саме громадян йдеться, читайте в матеріалі ТСН.ua.

В якому випадку припиняється виплата пенсії

Якщо пенсіонер працевлаштувався, то перерахунок мінімального розміру пенсій чи доплат за понаднормовий страховий стаж не проводиться (коли збільшується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність). Адже пенсія перераховується зазвичай, коли збільшується прожитковий мінімум. Також непрацюючі пенсіонери, які виховують неповнолітніх осіб, отримують щомісячну надбавку в 150 грн. А після працевлаштування її виплата припиняється. В тому випадку, якщо пенсіонер працевлаштувався за спеціальністю (що дає право отримувати пенсію за вислугу років), то пенсійні виплати можуть взагалі припинитися.

Сайт “На пенсії” пояснює, що у випадку, коли пенсіонер вчасно не повідомив орган Пенсійного Фонду про факт свого працевлаштування, виплата пенсії може бути припинена. Зазначається, що подати дані про це потрібно протягом 10 днів. Навіть якщо пенсіонер не зробить це самостійно, інформація все-рівно стане відома ПФУ. Адже органи Фонду регулярно перевіряють свої дані з державними реєстрами загальнообов’язкового державного страхування, фізичних та юридичних осіб-підприємців. І вже на дату такого звіряння нараховують суму надмірно сплачених пенсійний виплат.

В ч. 1 ст. 50 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", зазначено, що сума надмірно виплаченої внаслідок зловживань з боку пенсіонера пенсії, може бути повернена пенсіонером у добровільному порядку. Якщо він відмовляється повернути кошти державі, вони будуть стягуватися на підставі рішення територіального органу або в судовому порядку.

Читайте також: