В перші дні повномасштабного вторгення російської армії компанія Епіцентр працює на потреби захисників та відділень тероборони

В перші дні повномасштабного вторгення російської армії компанія Епіцентр працює на потреби захисників та відділень тероборони

Військова амуніція, ліки, продукти харчування, побутова хімія, предмети обігріву, авто- та електротовари - загалом на понад 50 мільйонів гривень було спрямовано для нашої спільної перемоги.

Епіцентр спільно з КМДА створили Гуманітарний штаб із забезпечення найнеобхіднішим військових, відділення тероборони, мирних жителів.

Щодня у пункти прийому допомоги, створені компанією на Лівому та Правому березі міста, надходять десятки тонн вантажу: їжа, медикаменти, одяг, товари першої необхідності. Допомога розприділяється насамперед військовим, відділенням тероборони та тим, хто найбільше потребує: людям похилого віку, людям з інвалідністю, одиноким матерям.

Транспортний парк Епіцентру задіяний для допомоги захисникам з найперших днів війни. Власними силами формуємо гуманітарний вантаж за кордоном і також співпрацюємо з волонтерськими організаціями для забезпечення доставки в Україну з Польщі, Бельгії, Нідерландів, Німеччини та інших країн.Так, непросто зараз привезти гуманітарний вантаж, але, ризикуючи, доставляємо у міста, забезпечуючи необхідним українських воїнів і населення