В під'їзді залишився один: Андрій Данилко розповів, чому не виїхав з Києва

Андрій Данилко розповів, що для захисників закупив бронежилети, каски й тепловізори.

Шоумен Андрій Данилко залишається в Києві і збирає допомогу Збройним силам України.

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Про це він розповів "Настоящему времени", повідомляє 24 канал.

"Я залишаюся в Києві до останнього. Я не знаю, як там будуть розвиватися події. Я вірю в добре все одно. Я вважаю, що ворог в особі Путіна розраховує, щоб люди бігли, щоб люди кидали домівки. Я не доставлю їм цього задоволення. Я розумію, багато хто просто боїться, у них родини. Я залишився не тому, що я такий сміливець, а я навіть не розглядав такий варіант. Я абсолютно не боюся, і якщо я можу бути корисним, перебуваючи у Києві, я це роблю", - сказав Данилко.

Андрій Данилко додав, що для допомоги Україні він виходить в прямі ефірі телеканалів, а для захисників закупив бронежилети, каски й тепловізори.

Нагадаємо, що український артист Андрій Данилко, що виступає в образі Вєрки Сердючки, розповів, що на його думку маркування "Z" на військовій техніці російської армії в Україні може означати тільки одне ­– слово "задниця".