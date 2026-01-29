ТСН у соціальних мережах

В полях на Тернопільщині виявили мертвою жінку, яку розшукували 2 тижні

На тіло невідомої жінки в полях між селами Панасівка та Серетець натрапили працівники РЕМу.

Поліція з'ясовує всі причини трагедії

Поліція з’ясовує всі причини трагедії / © Національна поліція України

На Тернопільщині в полях між двома селами виявили мертву жінку. За даними правоохоронці загиблою виявилася жителька Зборівської громади, яку рідні розшукували ще від 15 січня.

Про це повідомили у поліції регіону.

На тіло жінки в полях між селами Панасівка та Серетець натрапили працівники РЕМу. Вони ремонтували лінії електропостачання і помітили тіло людини.

«До відділення поліції міста Зборів надійшло повідомлення від працівника Зборівського РЕМ про виявлення тіла жінки у полі. На місце виїхали працівники поліції та судово-медичний експерт», — повідомили в поліції.

Правоохоронці встановили, що загиблою виявилася 59-річна мешканка села Панасівка. Жінка вийшла з дому 15 січня і більше не повернулася.

Тіло жінки направлено до Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення розтину та встановлення остаточної причини смерті. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України.

Раніше повідомлялося, що в Одесі чоловік задушив дружину та вистрибнув з 5 поверху. Остаточну причину смерті визначать після проведення судово-медичної експертизи.

