В полях на Тернопільщині виявили мертвою жінку, яку розшукували 2 тижні

Поліція з’ясовує всі причини трагедії / © Національна поліція України

На Тернопільщині в полях між двома селами виявили мертву жінку. За даними правоохоронці загиблою виявилася жителька Зборівської громади, яку рідні розшукували ще від 15 січня.

Про це повідомили у поліції регіону.

На тіло жінки в полях між селами Панасівка та Серетець натрапили працівники РЕМу. Вони ремонтували лінії електропостачання і помітили тіло людини.

«До відділення поліції міста Зборів надійшло повідомлення від працівника Зборівського РЕМ про виявлення тіла жінки у полі. На місце виїхали працівники поліції та судово-медичний експерт», — повідомили в поліції.

Правоохоронці встановили, що загиблою виявилася 59-річна мешканка села Панасівка. Жінка вийшла з дому 15 січня і більше не повернулася.

Тіло жінки направлено до Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення розтину та встановлення остаточної причини смерті. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України.

