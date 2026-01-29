- Дата публікації
В полях на Тернопільщині виявили мертвою жінку, яку розшукували 2 тижні
На тіло невідомої жінки в полях між селами Панасівка та Серетець натрапили працівники РЕМу.
На Тернопільщині в полях між двома селами виявили мертву жінку. За даними правоохоронці загиблою виявилася жителька Зборівської громади, яку рідні розшукували ще від 15 січня.
Про це повідомили у поліції регіону.
На тіло жінки в полях між селами Панасівка та Серетець натрапили працівники РЕМу. Вони ремонтували лінії електропостачання і помітили тіло людини.
«До відділення поліції міста Зборів надійшло повідомлення від працівника Зборівського РЕМ про виявлення тіла жінки у полі. На місце виїхали працівники поліції та судово-медичний експерт», — повідомили в поліції.
Правоохоронці встановили, що загиблою виявилася 59-річна мешканка села Панасівка. Жінка вийшла з дому 15 січня і більше не повернулася.
Тіло жінки направлено до Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення розтину та встановлення остаточної причини смерті. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України.
