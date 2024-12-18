В поліції прокоментували ймовірну смерть чоловіка в Приморському ТЦК

"Це фейк". Саме так коротко прокоментували у Одеському обласному ТЦК відео із нібито смертю чоловіка в Приморському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

В коментарі для ТСН.ua про це повідомила пресслужба ТЦК.

Там розповіли, що це відео поширюється в соцмережах близько місяця.

"Повідомлень про смерть чоловіка в приміщенні ТЦК протягом останніх днів та останнього тижня не надходило", — розповіла ТСН.ua також речниця поліції Одещини Любов Гордієвська.

Після розголосу Одеський обласний ТЦК та СП офіційно прокоментував інцидент, зазначивши, що 16 грудня чоловіку стало зле під час перебування в Приморському ТЦК. Йому викликали швидку та госпіталізували.

"Щодо поширення відео з недостовірною інформацією про нібито смерть військовозобов'язаної особи у приміщенні Приморського РТЦК та СП м. Одеса, повідомляємо наступне: зазначена подія, яка мала місце 16 грудня 2024 року, відбулася на території Одеського обласного ТЦК та СП м. Одеса. Під час перебування військовозобовʼязаного громадянина на збірному пункті йому стало зле. Оперативний черговий негайно викликав карету швидкої допомоги, а також доповів керівництву. Лікарі швидкої медичної допомоги ухвалили рішення щодо госпіталізації постраждалої особи для подальшого медичного обстеження та лікування", — повідомили там.

Нагадаємо, користувачі одеських пабліків поширюють відео та пишуть, що в Приморському ТЦК декілька днів тому нібито помер чоловік. На кадрах можна побачити нерухому людину в оточенні медиків.

Раніше йшлося про те, що в одному з терцентрів Одеси опинився чоловік з епілепсією. Йому стало зле. Пізніше його непритомного доправили до лікарні. Через деякий час стало відомо, що він помер. У поліції вже зробили заяву, а от представники ТЦК поки що мовчать.

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