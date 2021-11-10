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В поліції розповіли, чи будуть перевіряти наявність COVID-сертифікатів в українців посеред вулиці

В поліції розповіли, чи будуть перевіряти наявність COVID-сертифікатів в українців посеред вулиці

УНІАН

Поліція може вибірково перевірити паспорт.

Поліція не перевірятиме наявність COVID-сертифікатів в українців просто на вулиці.

Про це під час брифінгу запевнив голова Нацполіції України Ігор Клименко.

Раніше інформація про можливість таких перевірок звучала в ефірі одного з телеканалів і наполохала українців. Натомість Клименко заявив: поліція може вибірково перевірити паспорт громадянина, щоб проконтролювати  дотримання режиму самоізоляції.

"Ми контролюємо разом з місцевими органами влади, санітарними лікарями дотримання самоізоляції нашими громадянами. Якщо ми зустріли громадянина на вулиці і він показує свій документ, через планшет поліцейський перевіряє, чи є цей громадянин, чи має бути на самоізоляції за такою-то адресою, чи ні. Якщо даний громадянин не має бути на самоізоляції, ми перепрошуємо, дякуємо і відпускаємо далі", - розповів він.

За даними очільника Нацполіції, правоохоронці відкрили близько 1200 кримінальних проваджень за фактами вироблення та використання підробних сертифікатів про вакцинацію. З них 118 - протягом останнього тижня.

Як повідомлялося, від початку карантину в Україні виявила поліція 425 тисяч порушників без захисних масок. За останні десять днів рейдові групи, які контролюють дотримання карантинних правил, виявили 400 фактів відсутності необхідних COVID-документів.

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