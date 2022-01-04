В поліції Токмацького відділку відреагували на інформацію про звільнення 95% особового складу

Там запевняють, що всі працівники залишаються при роботі і жодних рапортів не було.

У Токмаку Запорізької області 95% працівників відділу поліції написали рапорти про звільнення. Серед причин вони назвали тиск із боку керівництва.

Про це у Facebook повідомила нардепка від "Слуги народу" Юлія Яцик, яка також опублікувала фото відповідних документів.

За її даними було лише за один день написано 30 рапортів, нібито через невиконання керівництвом ГУНП Запорізької області оплати праці за ненормований робочий день та інших виплат, а також спотворення фактів роботи поліцейських громадськими особами, що провокує недовіру до правоохоронців із боку населення, також одна із причин - систематичний тиск з боку керівництва ГУНП щодо виконання показників "розкриття" злочинів.

Немного не о празднике… В Токмакском отделении сотрудники полиции массово написали рапорта об увольнении! 95% личного... Опубліковано Юлією Яцык Пʼятниця, 31 грудня 2021 р.

Сьогодні ж, на це повідомлення відреагували керівництво поліції і запевнили, що не бачили таких рапортів. "Інформація щодо масового надання рапортів на звільнення поліцейськими відділу № 3 Пологівського районного відділу поліції – не відповідає дійсності. Навіть більше, ми фіксуємо штучне та планомірне просування неправдивої інформації з метою дискредитації службової діяльності поліцейських підрозділу, а також обласної поліції в цілому", - зазначили там.

На офіційному сайті запорізької поліції значиться, що працівники дійсно "заявили про певні невдоволення станам матеріально-технічного забезпечення та рівнем оплати за понаднормове несення служби", але питання начебто залагодили.

"На теперішній час працівники підрозділу поліції несуть службу в штатному режимі. Жодного рапорту щодо звільнення з ОВС до апарату ГУНП в Запорізькій області не надходило. Місцеві поліцейські, як і інші працівники ГУНП в Запорізькій області, залишаються вірні Присязі та продовжують діяльність відповідно до своїх службових обов’язків", - запевнили у відомстві.

Читайте також:

В Одеській області знайшли мертвою родину з п’яти осіб: що сталося

Арешт Порошенка: прокуратура відкликала клопотання про утримання під вартою експрезидента

Під Києвом із психлікарні втік чоловік, якого помістили туди за рішенням суду